"Se van a agarrar a pelear acá": a 12 años del fin de "Mekano" Carla Jara desclasificó antiguo lío con Maly Jorquiera

A 12 años del fin de "Mekano", Carla Jara reveló un desconocido hecho que la vinculó con la comediante Maly Jorquiera, mientras formaba parte del programa juvenil de Mega. Según dijo, la actual pareja de Sergio Freire le quitó a su pololo Philippe Trillat, con quien tuvo una relación en 2005.

Sus declaraciones surgieron durante una conversación en "Sigamos de Largo", de Canal 13, en donde se refirió a la amistad entre ambas y contó que se conocieron durante las grabaciones de las teleseries. "Siempre fue muy amable, simpática", dijo.

Luego, mostraron el extracto de una de las producciones en la que aparece Carla Jara, Maly Jorquiera y Philippe Trillat. En ese momento, empezaron a evaluar la actuación de cada uno, siendo el exparticipante de "Mekano" quien recibió la peor calificación.

La encargada de definir el nombre fue la misma Carla Jara, quien aprovechó de revelar una desconocida información. "Ustedes saben que, en esa escena ahí, yo pololeaba con él. Pero después, la Maly me lo quitó", lanzó sin filtro, sorprendiendo a todos en el estudio.

Canal 13

Consultada por el momento en que ocurrió la pérdida, aclaró que no fue en la ficción. "¡En la vida real! Somos hermanas de baba…", dijo, siendo interrumpida por Maly Jorquiera, quien se defendió indicando: "¡Weona, tengo una familia que me ha costado ene construir! (Sergio) Freire, disculpa, es mentira (sic)".

"No te puedo creer", comentó Pancho Saavedra. "Maly, acabai de decir que es enfermo de rico, cuando ya no le encuentro nada", continuó diciendo Carla Jara. "Era rico. Ahora no poh. Tú habiai terminado con él… Yo no te lo quité", aclaró la comediante.

"Se van a agarrar a pelear acá", intervino Nacho Pop, desatando las risas de los presentes. "No poh, reconoce, reconoce… (ríe) Yo me lo agarré un rato. Y después terminamos y empezó con la Maly. Después de la Maly, empezó con otra, con la Ximena Abarca", reveló la exbailarina.

"Y te morí lo que pasó, triste. Yo pololeaba con él, y nadie sabía, y parece que él andaba con las dos. Nunca cachamos", agregó Maly Jorquiera, apoyada por Carla Jara. "Sí, como que andaba con las dos", dijo.

Carla Jara, Philippe Trillat y Ximena Abarca / Reproducción

