Estreno de "Star Wars: The Rise of Skywalker" no superó a "The Last Jedi" en la taquilla

El Episodio IX de "Star Wars: The Rise of Skywalker" se adelantaba como un momento complicado para la franquicia; en razón de la crisis que representó el proceso de post-producción y el interés cada vez menor de los antiguos seguidores.

Luego vimos la película y comprobamos buena parte de los rumores poco alentadores que vaticinaban una cinta divisiva que no dejaría satisfechos a todos. Todo esto inevitablemente ahora se ha visto reflejado en la taquilla.

Según reporta Box Office Mojo Star Wars: The Rise of Skywalker tuvo el tercer mejor fin de semana de estreno de todo 2019 con USD $176 millones. Quedando detrás de The Lion King (USD $191,7 millones) y Avengers: Endgame (USD $357,1 millones).

Pero en realidad no ha sido un gran año para el negocio del cine, y menos para Star Wars. Ya que en el mismo periodo de tiempo por ejemplo "The Last Jedi" recaudó USD $220 millones. Mientras que "The Force Awakens" arrasó en 2015 con USD $247,9 millones.

Las cosas no lucen bien para "Star Wars". Las proyecciones de ganancias el fin de semana de estreno eran cortas y aún así cayó USD $14 millones por debajo de lo que analistas habían proyectado.

Ante esta situación parece inevitable el futuro: no veremos una película de Star Wars en el cine durante mucho tiempo.

