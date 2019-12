Partió como notero en TVN y hoy triunfa como presentador en Miami: la exitoso historia del chileno Felipe Carvajal

En 2013 Felipe Carvajal entró a trabajar como notero de “La Mañana” de Chilevisión. Su paso por el matinal duró cuatro años, hasta que decidió emigrar al “Muy buenos días” de TVN. Claro que en aquel espacio duró menos de un año. ¿La razón? el periodista optó por darle un giro a su vida y dejar la TV abierta.

Así fue como el iquiqueño partió rumbo a Sídney, Australia, a fines de 2017. En aquel país aprendió inglés, y probó distintos oficios durante un buen tiempo.

Posteriormente el chileno volvió a cambiar de aire. Esta vez, yendo a vivir a Miami, Estados Unidos, donde comenzaría una exitosa carrera como comunicador.

“Gracias a un buen casting logré entrar al canal de deportes Bein Sports, que es muy importante en Estados Unidos. Ahí estuve un par de meses presentando noticias y en ocasiones como panelista de otro show al mediodía. Fue una gran oportunidad y vitrina para mí, en un mercado nuevo y con un lenguaje audiovisual muy ‘gringo"”, explicó Carvajal a Página 7.

Sin embargo, su despeje se vio complicado cuando el canal entró en crisis y debió ser despedido. Según contó al medio citado, aquel fue un momento para tomar la gran decisión de volver a su patria o quedarse en Norteamérica buscando cumplir su sueño. “Empecé a tocar puertas. Me acuerdo que fui a Telemundo sin cita previa y me echaron jajajá“, contó.

Asimismo se preocupó de mejorar la dicción, con una profesora que lo ayudó a quitarse el centro extranjero.

“Los chilenos no marcamos mucha tendencia aquí y nos dicen que hablamos rápido. Somos una colonia pequeña. A partir de esas experiencias empecé a conocer gente del medio, a relacionarme con otros colegas y se empezaron a venir más oportunidades, pero de forma lenta y esporádica“, explicó Carvajal sobre el tiempo que complementaba trabajando con una app de reparto a domicilio.

Eso hasta que llegó a “Soccer y más TV”.

“Es gente importante de la industria que jamás pensé conocer, ya que todo el camino lo he ido recorriendo solo y muchas veces me dijeron que no, pero jamás me he dado por vencido en la vida, creo que a pesar de todo soy afortunado de vivir aquí“, expresó.

Con todo, actualmente el chileno trabaja en el canal CB24 Noticias Centroamérica, que está presente en seis países de la región. Y según cuenta el periodista, hoy “Llegamos potencialmente a más de 50 millones de hogares y bueno, por redes sociales a todo el mundo”.

Es en este espacio que actualmente Felipe presenta las noticias, y también se da el tiempo de hacer una entrevista al día.

“Es un gran desafío y oportunidad para mí y al recordar lo difícil de este año, sólo tengo agradecimiento a Dios y la convicción de que todo el esfuerzo realizado de a poco está dando frutos”, cerró el chileno de exportación.

