"Star Wars: The Rise of Skywalker" explica un polémico momento de "The Last Jedi"

Star Wars se ha comenzando a popularizar más que de costumbre. Esto gracias a que se estrenó el último episodio de la serie de películas que se centran en toda la familia Skywalker. Los más grandes representantes de toda la saga. Uno de los miembros de esta famosa familia sensible a la fuerza es la Princesa Leia. Precisamente el tema de conversación de esta nota.

SPOILERS A PARTIR DE ESTE PUNTO

Si no has visto la más reciente película pero planeas hacerlo, entonces deja de leer la nota y ve a ver la película.

En caso contrario de que ya la hayas visto que no planees verla y no te interesen los spoilers, entonces continua leyendo.

Una de las cosas que más levantaron cejas en "The Last Jedi" fue el momento en que Leia se fuerza a sí misma a sobrevivir en el frío espacio sin ningún tipo de protección. Y al parecer, con el más mínimo esfuerzo. Y el hecho de que sea tan poderosa por fin se explica en "The Rise of Skywalker".

En el episodio IX el fin se nos muestra un entrenamiento Jedi de parte de la mismísima Leia hacia Rey. Con eso, podemos ver un Flashback en donde se nos muestra que Leia si recibió entrenamiento Jedi completo. Siendo que en el canon, ella es una de las más poderosas usuarias de la fuerza, es que no es de sorprender que lograra tal hazaña.

Lamentablemente el hecho de tener tanto poder y utilizarlo todo de golpe hace que también pierda la vida. Justo como su hermano gemelo. Aunque era algo que ya veíamos venir desde hace mucho tiempo.

Sin duda alguna, es importante leer los cómics. También conocer los juegos para enterarse de todo lo que ofrece del universo Star Wars.