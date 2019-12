José Miguel Viñuela, tras episodio en vivo: "Esto fue violencia gratuita"

Tras el complicado momento que protagonizó esta mañana, José Miguel Viñuela, el conductor de Mucho Gusto evalúa el episodio que protagonizó tras el intento de agresión del que fue víctima por parte de un hombre en la calle, en pleno despacho en vivo. "Siempre vamos a la calle y hemos pasado micrófono para q la gente se exprese. Pero esto fue violencia gratuita", señala el conductor del matinal de Mega.

El animador explica que el equipo se dirigía al Hospital de niños Calvo Mackenna para visitar a los niños enfermos de cáncer ", cuando un sujeto le lanzó un golpe que logró esquivar. Al respecto, Viñuela dice que "no hubo ni una capacidad de dialogo, ellos (los vendedores ambulantes) solo querían que nos fuéramos para no mostrarlos", explican junto con detallar que "eran pocas personas, no la gente en general".

Llevaban villancicos express y casi recibieron una golpiza: intentan agredir a Viñuela y equipo de Mucho Gusto en plena transmisión Fue incómodo, pero Viñuela no perdió la sonrisa.

A pesar de lo que pasó, el equipo del matinal, llegó hasta el Hospital para compartir con los niños que permanecen internados. Por lo que, según explicó el conductor, no tuvieron la posibilidad de después conversar con las personas que los intentaron agredir.