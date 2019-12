"¿Qué es lo que realmente pasó con famosos virales?": TVN apuesta por “Cazadores de Fakes” para el prime de los jueves

Cazadores de Fakes

Para el próximo jueves 26 de diciembre está programado el arribo de un nuevo estelar a las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Se trata de “Cazadores de Fakes”, espacio que abordará uno de los mayores fenómenos de nuestra época; la proliferación de noticias falsas.

Así, y con el fin de desmitificar ciertos virales que han impactado en la opinión pública, la reconocida comunicadora Paulina de Allende Salazar liderará un panel de comentaristas conformado por los periodistas Pascale Fuentes y Daniel Silva, a quienes se suma el comediante Luis Slimming.

“Lo que haremos es periodismo, pero mezclado con humor, con rostros más cercanos. No hay que ser un tonto grave para entregar herramientas”, dice la profesional sobre esta nueva oportunidad. Agregando que se tratará de un “formato súper distinto. Más lúdico e interesante. Aquí hay que innovar y a mí me encanta eso. No nos podemos quedar sentados en los laureles”, reconoce la periodista.

Con todo, serán sólo cuatro capítulos los que conformarán esta temporada, donde conoceremos las extensas investigaciones en torno a las fake news viralizadas a través de las redes sociales. Todo con el fin de establecer qué es verdad y qué es mentira en estos agitados días tras el comienzo del estallido social el pasado 18 de octubre.

Asimismo, el estelar contará con notas, reportajes, cápsulas e invitados.

Se trata de un formato propio. El primero en la línea de hacerse cargo de las noticias falsas en la televisión abierta. Desafío periodístico del que se hizo cargo TVN, el único canal estatal del país.

TVN se abandera en contra de las Fake News

Para Allende Salazar, este programa es preciso, pues “llega en un minuto donde estamos todos bombardeados con mil información a través de las redes. Principalmente desde el comienzo de la explosión social”. “En el fondo viste algo que te impresionó y ahora lo verás desgranado. Con una información periodística profunda; donde sabrás qué es lo que realmente pasó”, acota.

Y es que esta iniciativa partió con “la intención de que no nos engañen ni nos manipulen”, explica la periodista, por lo que este grupo de expertos se hará cargo de entregar “herramientas que permitan entender qué es lo que realmente pasó con famosos virales”.

En este sentido, el equipo detrás de “Cazadores de Fakes” buscará “quiénes son los más creadores de fakes, los que más se han viralizado, los que están detrás de las publicaciones. El espacio que hace Daniel SIlva es sobre tecnología, nos entrega herramientas para que uno vaya aprendiendo a manejarse y descubrir si las informaciones son verdad o no lo son”, afirma Allende Salazar.

“Uno no puede creer los resultados que se dan”, agrega, sin querer dar más detalles. Eso sí, según adelanta la comunicadora, en el primer capítulo de Cazadores de Fakes seremos testigos de “una exclusiva periodística buenísima, verán imágenes que no se han visto y que son extraordinarias sobre un viral que fue visto por todos. El material es realmente muy bueno”, sentencia.

El desafío de la TV pública según Allende Salazar

La reconocida periodista lleva más de dos décadas a bordo de TVN. “A través de 'Informe Especial' mi pega siempre ha sido bien cercana a las demandas sociales. Me parece bien que la televisión pública esté conectada con lo que pasa en la calle; que esté vinculada y que sea puente”, reflexiona.

Sin embargo, este año el canal estatal ha seguido en su búsqueda de alternativas para salir de la crisis. Recordemos que durante los primeros nueve meses de 2019, las pérdidas del canal público alcanzaron los $8.398 millones, monto que en el mismo periodo de 2018 ascendió hasta los $11.159 millones, acumulando más de 74 millones de pesos en pérdidas.

A esto se suma la reciente renuncia del Presidente del Directorio de TVN Bruno Baranda (RN), quien, a un año exacto de asumir en el cargo, renunció por razones personales. En su lugar, este viernes el presidente Piñera nombró a la economista Ana Holuigue para hacerse cargo del canal público. “Confío en que ella va a seguir en la línea que busca generar un canal público útil, amplio y que aporte a la democracia y a la convivencia en el país”, dice Allende de Salazar.

¿Y la cultura?

Eso en la parte económica, pues los contenidos también han sido cuestionados. De hecho, recientemente el Comité de Defensa de la Televisión Pública (CDT) firmó una petición para que el canal ponga mayor énfasis en la ciudadanía de cara al plebiscito de abril próximo.

Algo que Allende Salazar comparte: “Creo en la importancia de la televisión pública, y siempre se puede mejorar. Pero la democracia requiere que sea más eficiente. Todas las mejorías son buenas y creo en que hay que mejorar el producto en muchos elementos, como el modelo y la manera de implementarlo A veces uno cree que falta más convicción, y hoy estamos viendo que Chile lo necesita en proyectos sociales”, expresa.

