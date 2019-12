"Volvió a pasarnos a llevar": la furia de Joaquín tras ver a Michelle haciendo trampa en la final de “El Discípulo del Chef”

Este domingo se emitió el último capítulo de “El Discípulo del Chef”, donde Miel Blanca resultó ganadora. La intensa competencia final estuvo llena de altos y bajos. También de polémicas, como la protagonizada por Joaquín y Michelle del equipo azul.

Lo dos finalistas comandados por Yann Yvin fueron Joaquín Winter y Michelle Lacoste. Esta última una controvertida concursante que desde los primeros capítulos se transformó en “villana”.

Y es que su actitud no logró encantar a los televidentes, quienes noche a noche la llenaron de críticas en redes sociales. Opinión que se ratificó en la final del certamen.

¿La razón? nuevamente, los televidentes fueron testigos de Lacoste haciendo trampa. Esta situación ocurrió durante la primera prueba de la noche; realizar una cena navideña.

En la instancia y cuando la animadora Emilia Daiber anunció que el tiempo se había acabado, Michelle continuó rayando limón sobre sus platos y limpiándolos.

“Estaba fuera de tiempo y siento que volvió a pasarnos a llevar a todos los compañeros. La idea es apegarse a las reglas, no romperlas, y si te dicen que tienes que cocinar hasta que el tiempo se acabe, se acaba y no se toca más el plato. Obviamente que encuentro muy injusto que ella siga tocando su plato mientras nosotros ya habíamos parado de cocinar“, expresó Joaquín luego de esta acción.

Mientras que Michelle, por su parte, recalcó que las reglas no eran tan estrictas. En este sentido, más que disculparse, justificó su decisión de no respetar la señal. “Yo entiendo que no te puedes pasar ni media hora ni un minuto, pero si estay así (gesto de rallar limón) y dicen ‘tiempo’, yo no sé, no lo veo tan mal. No voy a ganar por ponerle una décima de gramo más o menos de piel de limón, no creo que influya mucho, entonces no sé qué tan grave es", señaló la barwoman.

Pero como ya sabemos, su trampa no ayudó a que llegara a la final. Tampoco que el equipo azul se coronara, pues finalmente la discípula de Ennio Carota se llevó el millonario premio.

Revisa algunas de las reacciones:

Michelle esta haciendo trampa. No importa cuanto lean esto.#DiscípuloGRANFinal — Andrés el indomable 3.0 (@Andruzado1) December 23, 2019

No entiendo como llevaron a una tramposa a la final, que sigue haciendo trampa más encima #DiscipuloGranFinal — Katy (@Katy_Alexandra_) December 23, 2019

Yo soy súper autoexigente JAJAJAJAJAJA que mina más ridícula. Haciendo trampa cualquiera es autoexigente #DiscipuloGranFinal — Camilú💡 (@Camlicious1) December 23, 2019

wn no es posible que solo los compañeros se den cuenta que Michelle hace trampa siempre 🙄#DiscipuloGranFinal — Keti (@mporta_) December 23, 2019

#DiscipuloGranFinal no sé si no han visto o se hacen los @&@_$, creo q es lo último, xq Michelle ha hecho trampa notoriamente varias veces y nadie hace nada…. será privilegiada? — Jessica (@Jeka_Wachona) December 23, 2019