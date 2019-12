Segunda temporada de "You" y otras series que se estrenan esta semana en Netflix, Amazon, HBO y Movistar+

Esta semana llegan nuevas series, películas y documentales a Netflix, Amazon y Movistar + que no te puedes perder.

Lost in Space (Temporada 2)

La segunda temporada de esta serie de ciencia ficción llega a Netflix este 24 de diciembre para seguir mostrando las travesías de la familia interplanetaria.

You (Temporada 2)

Esta es una de las más esperadas por todos, y finalmente estará disponible en Netflix el próximo 26 de diciembre.

Aquí veremos a un Joe más terrorífico y escalofriante que en la primera temporada, donde tendrá a una nueva víctima.

Agatha Christie: Diez negritos

Esta tenebrosa serie que trata de la vida de ocho personas que terminarán en Soldier Island tras la misteriosa invitación de un hombre y que comenzarán a ser asesinados, llegará a Movistar + el 26 de diciembre.

The Gift

Basada en un libro de Şengül Boybaş esta hermosa serie que te hará valorarte mucho más y apreciar tus habilidades y valor estará disponible en Netflix el 27 de diciembre.

Una confesión

Esta serie está cargada de suspenso y basada en una historia real, donde sigue la pista de Sian O’Callaghan, una joven de 22 años que desaparece sin dejar rastro, y llegará a Movistar+ el 27 de diciembre.

Otros estrenos

Netflix

24 de diciembre

John Mulaney & The Sack Lunch Bunch

Como caído del cielo

Terrace House: Tokyo 2019-2020 T2

Carole & Tuesday Parte 2

27 de diciembre

Kevin Hart: Don’t F**k This Up

HBO

27 de diciembre

Hora de aventuras. Todas las temporadas

Movistar+

24 de diciembre

Jon & Joe: In the name of Jesus

