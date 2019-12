"Luli" anuncia que representará a Chile en importante competencia Fitness

En una visita al Matinal "Hola Chile" de La Red, Nicole Moreno "Luli", además de contar su nueva rutina como competidora de Modelo Fitness, aprovechó de comunicar que representará a Chile en Arnold Classic Fitness el evento de culturismo más importante del mundo.

En la competencia, que se realizará en Sao Paulo en abril del próximo año, la ex chica reality además de representar a Chile, subirá de categoría a Bikini Fitness, que tiene una mayor exigencia física a la que actualmente pertenece y donde obtuvo el segundo lugar.

"Estoy feliz, me llegó la noticia y no puedo creerlo", señala Moreno a Publimetro, junto con detallar que dado que esta categoría es más exigente, deberá adaptar su rutina de entrenamiento y alimentación "me junté con mi coach para adaptar la rutina y deberé tener otra alimentación", dice rematando que "pero se que puedo lograrlo porque mi mente es fuerte y tengo un equipo detrás apoyando".

La modelo dice que lo más importante para ella además de competir es "dar lo mejor de mí, ser mi mejor versión y ser un referente en Chile, ya que no hay mujeres que se dediquen a esto y lo sean", asegura detallando que "quiero llevar ese legado".