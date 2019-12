Hija de Chiqui Aguayo encanta con adorables fotografías en redes sociales

Con apenas tres meses de edad, la hija de Chiqui Aguayo ha logrado cautivar a los seguidores de su madre. La comediante de 39 años dio a luz a la pequeña Amal el pasado 16 de septiembre, tras un extenso trabajo de parto del que compartió algunos detalles en el matinal Buenos Días a Todos, de TVN.

"Fue un trabajo de parto de 24 horas, ya que las contracciones partieron el domingo. Estábamos nerviosos, me dolía harto y llegué gritando moderadamente a la clínica", dijo en aquel momento, indicando que experimentó una mezcla de emociones y que estaba en estado de shock.

A partir de ese momento, Chiqui Aguayo ha compartido varias fotografías de su hija, quien nació producto de su relación con Karim Sufán. Amal se ha robado todas las miradas en redes sociales, lo que se refleja en los cientos de comentarios que destacan su belleza y lo grande que está.

Recientemente, la comediante volvió a publicar algunos registros de la pequeña. En algunos aparece descansando, y en otros participando de su taller de estimulación temprana acuática en el centro Splash Baby Spa.

Hace unos días, Chiqui Aguayo visitó el estudio del matinal Buenos Días a Todos para presentar a la pequeña a sus compañeros de programa. "La gente me dice ‘ay, que bonita es. Igual al papá…’ Lo digo porque la gente es bien… Yo me imagino que si fuera al revés, si es fea dirían ‘es igual a ti…’ Los cachetes son míos, los ojos son de papá", dijo.

También habló sobre los comentarios más comunes que le han realizado. "Otra cosa que me dicen harto es ‘tienes carita de mamá’. ¿Eso es bueno es malo?", señaló, indicando que "es bien caro la guagua, pero todavía no me llega la cuenta de la clínica".

Sobre el cambio de su rutina tras la llegada de Amal, reveló que al principio les costó ponerse de acuerdo, "ella quería dormir en el día, yo en la noche". "Usted saben que yo no soy tan sensible… Ahora sí. He visto las cosas desde otro lugar. Uno se pone más insegura, que te vaya a pasar algo a ti o a ella. No sé, cualquier cosa que le pase a una guaguita uno lo siente súper propio", agregó.

Además, comentó que con "tantas cosas que han pasado en el país últimamente, yo he pensado en las mamás de esa gente que está sufriendo. Me cambió la perspectiva de mirar las cosas. Cambió mi mirada".

