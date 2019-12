"Estamos hablando de piropos, no de acosadores sexuales": Sergi Arola protagonizó intensa discusión con Ale Valle en "Podemos Hablar"

Este viernes se vivió un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”. En esta oportunidad, lo invitados al estelar de CHV fueron Sabrina Sosa, Claudio Moreno, César Caillet, Nicole Pérez, Alejandra Valle y Sergi Arola.

Como ya es costumbre, el grupo de famosos se confesó con Julián Elfenbein. Instancia en la que una dura discusión no pasó desapercibida.

Se trató de Alejandra Vale y Sergi Arola, quienes reaccionaron a la pregunta del animador sobre “los que estén de acuerdo en multar a las personas que dicen piropos. Aunque sean inofensivos”.

En este sentido, la periodista afirmó que no todos deberían ser multados. “Pero sí creo que la sociedad tiene que entender que si yo no te he preguntado nada, nadie tiene por qué andar diciendo cosas en la calle”, expresó.

Ejemplificando con que su hija, "que tiene 11 años, que su cuerpo se está transformando en el de una mujer, yo no quiero que venga un tipo en la calle y le diga algo, porque quizá la puede traumar para siempre. Además es muy subjetivo, depende del tono que te lo digan (…) Si yo lo permito, puede venir cualquier enfermo y traumarla“.

No obstante, mientras Valle emitía sus comentarios, la actitud del chef hizo molestar a los presentes. Y es que Arola movía su cabeza de un lado a otro dando a entender que su opinión era diferente.

“El problema es el enfermo y no tu hija. Estamos hablando de piropos, no de acosadores sexuales, estamos confundiendo un piropo con una… ¡es que hay un punto que es dramático!”, interrumpió el también juez televisivo.

Más tarde, motivados por el debate sobre la “adecuación” de contenidos a esta época, Arola añadió que el problema “es la sociedad del buenismo, del buen pensamismo y de mezclar churras con merinas para convertir en una sociedad de mierda”.

“Ya, pero no te enojes”, indicó Elfenbein para calmar los ánimocs.

“No me enojo, es triste. Yo he salido con una de las mujeres más lindas en su tiempo en España y ella misma decía: ‘Si a mí no me tiran un piropo creo que estoy fea’”, expresó el chef.

“Cálmate, déjame explicarte mi punto, por eso me quedé sentada y no me paré, porque no creo que haya que ponerle una multa a cualquier hombre por un piropo, lo que te estoy diciendo es que es un tema complejo y no tan simple”, arremetió Valle antes de que el set continuara debatiendo en torno al tema.

