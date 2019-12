Pesar en la literatura: escritores nacionales lloran la muerte de Germán Marín a sus 85 años

Esta jornada se confirmó el fallecimiento del escritor y editor Germán Marín en el Hospital Salvador. La noticia la dio a conocer Ediciones Universidad Diego Portales, su casa editorial. Y rápidamente los usuarios en redes sociales volcaron su tristeza por la partida del galardonado autor de 85 años.

Según informó LT, hace aproximadamente un mes Marín sufrió un accidente casero tras caer en su departamento ubicado en Providencia.

“Una noche venía del baño y me resbalé y caí de culo y me golpeé esta zona. Hay ahí un hueso maldito que me echa a perder todo”, dijo al medio citado.

Marín fue considerado uno de los autores chilenos más importantes del siglo XXI. Esto gracias a su obra “La ola muerte”, perteneciente al a saga “Historia de una absolución familiar”. En tanto, su último galardón fue otorgado por la UDP, y se trató de un reconocimiento como profesor honorario por su “invaluable aporte a la literatura iberoamericana”.

La noticia fluyó tal como sus letras, y los pésames en la red social del pajarito no se hicieron esperar. Sobre todo por parte de otros escritores, quienes lamentaron que su partida ocurriera en el anonimato. O, al menos, sin haber sido valorado lo suficiente en vida.

Lee algunos de los comentarios que dejó su partida:

Murió Germán Marín y nuestro país no fue capaz de entregarle el Premio Nacional de Literatura a uno de los grandes narradores de los últimos 50 años, grandes obras “ El palacio de la risa” y la “Ola muerta”, buen viaje maestro. pic.twitter.com/JJavk4lbuG — JuanEstebanArriagada (@stebanet77) December 29, 2019

Acaba de morir Germán Marín, brillante narrador y eximio editor. #pena. — Guido Arroyo (@arroyoguido) December 29, 2019

Con pesar despedimos a Germán Marín. Permanece en su obra, en sus palabras. pic.twitter.com/rZes7IlmG2 — Fundacion M Rojas (@fundMRojas) December 29, 2019

Hace años Germán Marín era editor y yo lo conocí a través de Cristian Barros. Yo tenía un libro de cuentos y envalentonado por haberme ganado el Consejo del Libro, inédito cuento, se lo mostré a Marín. A los pocos días nos juntamos y me dijo q le había gustado mi texto, pero… — Roberto Fuentes M. (@RobFuentesM) December 29, 2019

Germán Marín marcó mi vida. Su lectura inicial, hace casi 10 años, fue un golpe fuerte. Nunca había leído algo tan prolijo, tan profundo. No ganó el Nacional -qué vergüenza- pero sí el cariño de [email protected] [email protected] Se va un grande. Descanse en paz, don Germán — Cristián Brito Villalobos (@BritoVillalobos) December 29, 2019

Informan lamentable muerte del escritor Germán Marín. — Daniel Hidalgo (@dan_hidalgo) December 29, 2019

Triste noticia. Ha muerto el escritor Germán Marín, escritor de riesgos, intenso con una extensa obra, un referente ineludible de las letras chilenas de las últimas décadas.

Compartimos una entrevista que hiciera @andreavius para nuestra web el 2018.https://t.co/evigjRNewU pic.twitter.com/HY8uqkdTQY — La Fuente (@fundalafuente) December 29, 2019

No había otro escritor como Germán Marín en Chile. Novelista, cuentista y memorialista, su obra estaba construida sobre los escombros de una memoria personal y nacional, enhebrada por nostalgias, resentimientos y odios. Murió hace unas horas y es muy triste. — r_careaga (@r_careaga) December 29, 2019

Se nos fue Germán Marín (1934-2019), cuyo trabajo y compromiso fue una luz intensa sobre nuestra historia reciente, la crítica y la memoria. Aquí un fragmento de «Ídola»: https://t.co/OoZ8scVyEU pic.twitter.com/vGuNGtFmeT — bifurcaciones (@bifurcaciones) December 29, 2019