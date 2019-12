"Me voy contenta": así fue la emotiva despedida de Karla Constant en "Mucho Gusto"

El pasado lunes, se confirmó que Karla Constant renunció a Mega luego de cinco años en el canal. Al parecer, la panelista del Mucho Gusto rechazó la renovación de su contrato por "motivos personales", vinculados a su familia y proyectos independientes.

Este martes fue su última aparición en el programa, y el momento estuvo marcado por la emoción del equipo en el estudio. Durante la jornada, sus compañeros le dedicaron emotivas palabras, lo que provocó el llanto de la comunicadora. "Me cuesta decirles adiós", señaló, agradeciendo el cariño y tiempo compartido.

Karla Constant explica las razones tras su adiós a la conducción del "Mucho Gusto" "Quiero hacer cosas que tengan más conexión con lo social dentro de un abanico de posibilidades", aseguró la animadora.

"Me llevo muchos recuerdos bonitos y para mí eso es un regalo", agregó, dándole el pase a Begoña Basauri, quien reflexionó en torno al cambio que experimentará el programa. "Te quiero dar las gracias por lo mucho que me has ayudado, pero me da pena. Creo que viene un desafío para nosotros, que es encontrar una templanza en este choclón. Estoy muy feliz de saber que encontraste esa búsqueda (…) Es un proceso muy bonito el que viene. Eres una gran mujer", dijo.

Por su parte, Karla Constant calificó como un privilegio la oportunidad de despedirse de la gente que quiere. "Tuve la suerte de conocer gente tan diversa, cada uno con sus cualidades. Lo más importante de haber estado aquí, es abrir los corazones y sí, es cierto, voy emprender un camino, porque por fin descubrí lo que quiero hacer", expresó.

En ese momento, María José Quintanilla destacó la templanza que aportó en el Mucho Gusto. "Eres una mujer llena de tranquilidad, de serenidad, lo que también refleja tu paso por esta vida maravillosa", señaló, a lo que la animadora contestó: "para mí eres como una hija. A ti y a todos los voy a extrañar muchísimo".

Finalmente, Karla Constant lamentó la ausencia de sus otros compañeros en la despedida. "Falta Pablete, Joaquín, Lucho, y me da pena que no esté la Paty", admitió, agregando que "no puedo dejar de agradecer a todos ustedes que están en la casa, por el cariño de siempre. Les agradezco mucho. También a la gente que me habló en la calle y que permitió descubrir cosas en mí".

"Me voy contenta espero que pueda seguir viniendo a tomar desayuno con ustedes. Gracias por dejarme de ser parte de esta familia increíble que se llama Mucho Gusto", cerró entre lágrimas.

