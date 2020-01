Blanca Lewin contraerá matrimonio con Daniel Matamala luego de seis años de relación

La conocida actriz Blanca Lewin contraerá matrimonio con el periodista Daniel Matamala el próximo 29 de febrero, en la localidad de Quintay, en la Región de Valparaíso.

Según consigna Glamorama, la información fue confirmada por un cercano a la pareja, quien además estaría invitado a la boda.

Blanca Lewin y Daniel Matamala llevan seis años de relación, entre los cuales recibieron a su primer hijo juntos, llamado Eloy. Actualmente, el pequeño tiene tres años de edad.

El enlace es el segundo para la actriz de 45 años y también para el comunicador, de 41. Este se realizará en una íntima ceremonia, a la que están convocados su núcleo más cercano.

¿Cómo nació el romance?

Cabe señalar que hace unas semanas, la actriz apareció en el programa La Divina Comida, de Chilevisión, en donde contó cómo ocurrió el flechazo entre ambos. "Nos conocimos porque trabajábamos en el mismo edificio, aunque nunca nos habíamos topado, en realidad. Y una compañera una vez organizó como un desayuno que después se fue repitiendo una vez al mes", dijo.

"Yo estaba separada hace poquitos meses, y estaba bastante triste, y él me hizo un pan con palta. Básicamente eso. Me hizo un pan con palta y era como que me hubiera construido un palacio en ese momento", agregó, ante la sorpresa de los otros invitados.