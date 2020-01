Cameron Díaz y su esposo anuncian nacimiento de su hija: la guagua se llama Raddix Madden

La famosa actriz estadounidense Cameron Diaz compartió esta tarde con el mundo, el nacimiento de su hija Raddix Madden.

A través de un mensaje en la red social Instagram, firmado por ella y su esposo Benjamin Madden, afirman que están muy felices de compartir esta noticia con el público, pero no mostrarán ninguna fotografía o mayores detalles ya que resguardarán la privacidad de la familia y de este momento.

La pareja que contrajo matrimonio en 2015 expresa en el mismo mensaje que están muy felices por este acontecimiento y entregan a sus seguidores los mejores deseos para este año y la década que recién comienza.

CAPTURA DE PANTALLA

Cameron Michelle Díaz, nació en San Diego, California el 30 de agosto de 1972. Según la página Wikipedia, "saltó a la fama en la década de 1990 por sus papeles en películas como La Máscara(1994), La boda de mi mejor amigo (1997) y There's Something About Mary (1998). Otras películas por las que es conocida son Los ángeles de Charlie (2000) y su secuela Los ángeles de Charlie: Al límite (2003), por darle voz a la Princesa Fiona en la franquicia de Shrek (2001-2010), The Holiday (2006), Knight and Day (2010), The Green Hornet (2011), Bad Teacher (2011), The Other Woman (2014) y Annie (2014)".

Ha sido cuatro veces nominada al premio Globo de Oro por su participación en las películas Being John Malkovich (1999), Vanilla Sky (2001), Gangs of New York (2002) y There's Something About Mary (1998). En 2013, fue nombrada la actriz mayor de 40 años mejor pagada en Hollywood, comentó Wikipedia.