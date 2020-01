"¡Impresionante!": Ignacio Lastra genera impacto tras lucir nuevos avances en su recuperación

A un año y medio del terrible accidente automovilístico que sufrió, Ignacio Lastra sigue mostrando sus avances en Instagram. El ex chico reality se ha mantenido bastante activo en la plataforma, en donde suele compartir registros de su vida diaria y proyectos personales.

Ahora, generó un gran impacto luego de publicar una fotografía en la que quedó en evidencia su increíble mejoría. Se trata de un registro tomado en la quinta región, hasta donde llegó para celebrar el Año Nuevo 2020. "Disfrutando la V región 🥇💪", escribió.

Ignacio Lastra aparece posando en la playa con un look deportivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su notable recuperación, la que no pasó inadvertida por sus seguidores, quienes inmediatamente realizaron comentarios al respecto. "Cada vez mejor", "Que alegría verte bien. Muchos cariños", y "Lindoooooooo. Cómo te has recuperado. Impresionante. Mucho éxito Ignacio en todo lo que te propongas", fueron parte de los mensajes.

También recibió halagos por parte de sus fanáticas, quienes se manifestaron con palabras como "hermoso", "guapo", y "regio". "La perseverancia es tu mejor aliado. Grande Nacho", señaló otra persona en la misma publicación, que hasta el momento acumula más de 18 mil me gusta.