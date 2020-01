Vale Roth y la mala relación con sus padres: "Incluso me quería cambiar los dos apellidos"

Esta noche será transmitido el programa de Chilevisión "Podemos Hablar", conducido por Julián Elfenbein, y en el que participó la ex chica Yingo, Valentina Roth.

De acuerdo a lo que adelanta radio Biobío, la joven relató los problemas y el distanciamiento que tiene con sus padres: Katya Soracco y Rodolfo Roth.

Roth relató cuando perdió a su bebé en el mes de mayo del año pasado y cómo vivió ese proceso sin el apoyo de sus papás.

“Este año (2019) he pasado lo más brígido de mi vida y (mis papás) no han estado ahí. Para mí cruz (con ellos), nunca más… Incluso me quería cambiar los dos apellidos, pero es un proceso largo y no sé qué apellido ponerme”, aseveró.

“A mi mamá le mandé la foto de la sangre, en el baño y me dejó en visto”, aseguró.

“Le mandé (un mensaje diciendo): ‘mamá no veo, me estoy desmayando, por favor deja todo de lado y ven a ayudarme, me muero, me muero de verdad’. Le mandé las fotos, no me podía parar, las piernas me tiritaban. El Uber estaba afuera, llegué a la clínica gateando sola”, dijo.