Golden Globe Awards 2019: revisa dónde ver la premiación de este domingo y quiénes son los principales nominados

Este domingo los Golden Globe Awards celebran su 77ª edición. La ceremonia será transmitida en vivo desde Los Ángeles por TNT (doblado al español) y TNT Series (en idioma original). La cita será en frente de tu televisor este domingo 5 de enero a las 21:00 horas.

En este contexto, la velada se iniciará con la llegada de los artistas en la tradicional alfombra roja. Posteriormente se dará inicio a la gala que será conducida por el comediante británico Ricky Gervais.

Cada año, los Golden Globe Awards marcan el inicio de los premios que se entregan en la industria del cine y la televisión. Tanto sus nominaciones como sus ganadores sirven como un barómetro de aquellas producciones que serán las favoritas de las distintas ceremonias de reconocimiento de la temporada.

Los Golden Globe Awards son organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Quienes entregan una serie de galardones a actores, actrices y directores que tuvieron un sobresaliente desempeño en sus trabajos. Así como también a las producciones más destacadas en diversas categorías y algunas menciones de carácter técnico.

Golden Globe Awards: principales nominados

"A Marriage Story" acaparó la mayor cantidad de nominaciones (6) en la sección de películas. Ahí destacan sus postulaciones por Mejor Película, Mejor Actriz (Scarlett Johansson), Mejor Actor (Adam Driver) y Mejor Actriz de Reparto (Laura Dern).

Los otros títulos que alcanzaron mayor número de menciones fueron "The Irishman" (5), "Once Upon a Time… in Hollywood" (5), "Joker" (4) y "The Two Popes" (4).

Para la categoría Mejor Película, además de la mencionada "Marriage Story", competirán "1917", "The Irishman", "Joker" y "The Two Popes".

Como Mejor Actriz, la disputa estará entre Cynthia Erivo (Harriet); Scarlett Johansson (Marriage Story); Saoirse Ronan (Little Woman); Charlize Theron (Bombshell), y Renée Zellweger (Judy).

Para Mejor Actor la batalla la disputarán Chistian Bale (Ford v Ferrari); Antonio Banderas (Pain and Glory); Adam Driver (Marriage Story); Joaquin Phoenix (Joker), y Jonathan Pryce (The Two Popes).

Mientras que en la televisión, la mayor cantidad de nominaciones las tuvieron en "Chernobyl" (4), "The Crown" (4), "Unbelievable" (4), "Barry" (3), "Big Little Lies" (3), "Fleabag" (3), "Fosse/Verdon" (3), "The Kominsky Method" (3), "The Morning Show" (3) y "Succession" (3).

La lista completa de nominados se puede revisar en el siguiente link.