"Acepté feliz”: Lily Pérez debutó como la nueva panelista de “Contigo en la Mañana” en CHV

Se terminó el 2019 y también un ciclo para el matinal de Chilevisión. Y es que a mediados de diciembre la panelista Paulina Rojas indicó que no seguiría en el espacio también conformado por Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez debido a sus intenciones de radicarse en México junto a su familia, hecho que se hizo realidad el último día del año.

Así, con la llegada de 2020, Millaray Viera sorprendió volviendo a “Contigo en la Mañana”. Pero a pesar de la expectación de los televidentes, su paso por el matituno sería sólo por dos días, dejando la puerta abierta a un tercer integrante estable.

Finalmente, y según anunció la producción del programa, este cupo será para Lily Pérez, ex senadora por la Región de Valparaíso que hoy debuta como panelista estable dentro del reformado espacio mañanero.

“En noviembre cumplí un año en ‘Monólogos de la vagina’. Y me tiene súper conectada con la gente. Ahora voy a seguir fortaleciendo esa conexión pero a través de la televisión”, expresa la política de 56 años a Publimetro. Valorando haber sido invitada directamente por la producción del programa para ser parte de este proyecto.

“Es algo que me tiene súper contenta. Es una propuesta que no me esperaba”, agrega.

De esta forma y según adelanta la también publicista, “en principio voy a estar tres veces a la semana como panelista. Vivo en Coquimbo, entonces también tengo que compatibilizar mi familia con el matinal”. Pero pese a la distancia, afirma estar “dispuesta a todo”.

“Quiero que el matinal se consolide en el primer lugar de rating. Creo que hay un grupo humano súper bueno a nivel de rostros y de producción, entonces es una apuesta genial. Acepté feliz”, sostiene Pérez.

