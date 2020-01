"Ya nos encontraremos, cagón cul…": la respuesta de Arturo Vidal a actor de "Amor a la Catalán" que lo trató de "PerKing"

Las redes sociales se prestan para expresar todo tipo de opiniones aunque no todos estén de acuerdo. Aquel fue el caso de esta discusión, que incluyó a un grande del fútbol chileno y a un actor nacional que recién comienza su carrera.

Reproducción

Se trató de Arturo Vidal y Benjamín Silva. Este último hizo un pequeño salto en su carrera con un papel en “Amor a la Catalán”, pero esta vez no hizo noticia por su actuación.

Y es que el intérprete compartió un pantallazo de una supuesta discusión con el “Rey” Arturo. En ella, se puede leer que Silva le mandó un meme en el que decía la palabra “Perking”, en alusión a su apodo futbolístico.

No obstante, el actor sí recibió respuesta por parte de seleccionado nacional. "Perking, ya nos encontraremos, cagón cul… a ver si me lo dices a la cara. Payaso de mierda”, fue el mensaje que Vidal envió a Silva.

"Sii, payaso orgulloso. Pero no me odia todo un país por inconsecuente. No tengo problema con decirlo en la cara, soy bastante consecuente. ¡Saludos!”, respondió el actor de 28 años.

Y cómo no, la discusión estuvo bastante álgida, así que cualquier avance en este pleito “instagramero” les estaremos informando.

