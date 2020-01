Giro rotundo: equipo de campaña de Marlen Olivari presentará acciones legales en su contra

View this post on Instagram

Me han preguntado mucho por qué la política, vuelvo a reiterar, la política y el ser “títere de partido” no es algo que me interese, por esto voy Independiente, sin apoyo económico de ningún color mi motor es hacer la bajada a los temas que todos sabemos y nadie da la voz. Un Viña como en sus tiempos mozos, la descentralización, lo mejor de Santiago; como la seguridad y las oportunidades laborales, sin perder la magia de la comuna y por supuesto que los problemas del día a día de los vecinos de los cerros se visibilicen y se SOLUCIONEN ese es mi motor. Muchas gracias a @publimetrochile por la entrevista.