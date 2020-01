Joaquin Phoenix cuestionó la "hipocresía" de sus colegas en los Globos de Oro: revive su errático discurso

Este domingo se realizó la ceremonia de los Globos de Oro 2020. Entre los nombres que sonaban a mejor actor destacaba Joaquín Phoenix gracias a su aplaudido “Joker”. Y tal como ansiábamos ver, el actor de 45 años subió al escenario a recibir este galardón.

Joaquin Phoenix / Joker

El problema? tal como si lo hubiese consumido su personaje, se tomó un par de atribuciones y elaboró un polémico e incendiario discurso.

“Primero quiero agradecer a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por reconocer y tomar conciencia del vínculo entre la agricultura animal y el cambio climático”, partió diciendo Phoenix.

“Es un movimiento muy audaz el hacer esta noche a base de vegetales. Realmente manda un mensaje poderoso”, expresó de manera errática.

Y si bien el audio se comenzó a cortar, lo que continuó fue un mensaje a sus colegas del gremio: “A mis compañeros nominados… Todos sabemos que no hay un maldito mejor actor. Es solo una cosa creada para vender publicidad para el show de TV”, dijo para sorpresa de muchos.

“Me siento inspirado por ustedes. No puedo creer el hermoso, fascinante y único trabajo que todos ustedes han hecho este año. Sé que la gente suele decir esto, pero realmente me siento honrado por ser mencionado junto a ustedes. A algunos les he hablado personalmente, por otros… aún me siento muy intimidado, aunque compartimos el mismo agente”, agregó al fiel estilo que su personaje.

Luego, entrando a un terreno mucho más polémico, el intérprete disparó que “contrario a la creencia popular, no quiero dar vuelta el bote, pero el bote ya está malditamente invertido. Es genial que mucha gente ha estado aquí enviado sus buenos deseos a Australia, pero tenemos que hacer más que eso”.

“No siempre he sido un hombre virtuoso, estoy aprendiendo mucho en muchos sentidos. Y muchos de ustedes en esta habitación me han dado oportunidades para intentar hacerlo bien, y estoy profundamente agradecido, pero espero que podamos unirnos para lograr cambios. Es genial poder votar, pero a veces tenemos que tomar esa responsabilidad y hacer cambios y sacrificios en nuestras propias vidas. Espero que podamos hacer eso. No tenemos que tomar jets privados a Palm Springs”, concluyó entre aplausos.

Cabe mencionar que el actor, a lo mejor, quería seguir hablando. Pero mientras terminaba su última oración, comenzó a sonar la música de la ceremonia indicándole que su tiempo se había acabado. Una gran forma de instarlo a retirarse… ¿O no?

Revive el momento:

(Y también sigue leyendo….)