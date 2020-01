Adele nuevamente sorprende con su nueva figura: esta vez fue sorprendida en el Caribe

Adele ya sido noticia este último mes por su impactante baja de peso y cambio en su figura. Algunos apoyándola y otros no muy contentos, porque acusan que no se parece en nada a la "verdadera" cantante británica.

Pero ahora fue sorprendida en la playa de Anguila, en el Caribe, donde el cambio se hace más revelador.

.@Adele looks flawless in new pictures on a beach. 🏖 pic.twitter.com/EA6YCuLVhf

— Pop Radar (@ThePopRadar) January 4, 2020