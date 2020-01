Ex chica reality de MTV fue encontrada sin vida y en extrañas circunstancias a los 23 años

Alexis Eddy saltó a la fama por su paso por MTV. Y es que la joven se hizo reconocida tras ser parte del reality “Are you the one”. Alcance que llegó a su fin tras ser hallada sin vida el pasado jueves en su departamento en West Virginia, Estados Unidos.

Eddy tenía 23 años, y las causas de su fallecimiento aún se desconocen. Según informó TMZ, podría tratarse de un paro cardíaco. Aunque también se baraja la participación de terceros en este caso.

Sea como sea, esta información será revelada en los próximos días, cuando salgan los resultados del informe toxicológico.

El contrato de Eddy con MTV comenzó en 2017, tiempo por el que pasó por el irónico encierro donde los participantes debían emparejarse. En diversas situaciones transparentó que tenía un problema con las drogas. En septiembre de 2019 publicó una postal junto a su padre donde indicaba que al fin estaba sobria.

Guuuuuys look at this pic of me n my daddio finally sober together 😭😭😭 pic on the right was two years ago… what a difference.

So very blessed today.#RecoveryRocks pic.twitter.com/0J8sIY8Duc

— Alexis Eddy (@lexoquence) September 28, 2019