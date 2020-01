Anuncian fecha de estreno de la segunda temporada de "Castle Rock"

La tan esperada segunda temporada de "Castle Rock" ya tiene fecha de estreno. Y es que StarzPlay, el servicio de transmisión premium de Starz, anunció el día en que regresará la exitosa serie de Warner Bros. basada en la mente de Stephen King.

Con todo, los 10 episodios se estrenarán en América Latina, Reino Unido, Alemania e Italia el próximo jueves 13 de febrero.

Ambientada en el universo de Stephen King, Castle Rock combina la mitología y la narrativa de reconocidos personajes de las obras de este escritor. Tejiendo una saga épica de oscuridad y luz, alrededor de los bosques de Maine.

La ciudad ficticia de Castle Rock, en Maine, ha ocupado un lugar importante en la carrera literaria de King. Cujo; The Dark Half; IT; Needful Things; la novela The Body, y numerosas historias cortas como Rita Hayworth y The Shawshank Redemption, hacen referencia a Castle Rock.

Segunda temporada de "Castle Rock"

Para este lanzamiento, el personaje interpretado por Lizzy Caplan llega a la ciudad de Castle Rock. Se trata de una joven enfermera creada por la mente de Stephen King y de su novela Misery.

Y en paralelo, el ambiente se volverá cada vez más intenso debido a los diferentes clanes de guerra. Todo esto cuando la psicópata Annie Wilkes es atacada en Castle Rock.

La serie está protagonizada por Lizzy Caplan ("Masters of Sex", "Chicas pesadas"); Paul Sparks ("Sweetbitter", "House of Cards"); Barkhad Abdi ("Blade Runner 2049", "Captain Phillips"); Yusra Warsama ("The Last Days on Mars") ; Elsie Fisher (Mi villano favorito, La familia Addams); Matthew Alan ("Sons of Anarchy", "13 Reasons Why"), y Tim Robbins ("Here and Now", "Mystic River").

Sam Shaw y Dustin Thomason regresan para la segunda temporada como productores ejecutivos y showrunners. El espectáculo también es producido por Stephen King, J.J. Abrams y Ben Stephenson, además de Vince Calandra, Liz Glotzer y Greg Yaitanes. Producida por Bad Robot y Warner Bros. Television, la serie es distribuida globalmente por Warner Bros. Worldwide Television Distribution.

