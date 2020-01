Gala Caldirola se indignó con dichos de Arturo Guerrero y lo tildó de "machista": "Tú y nadie tiene el derecho de intimidar“

Este viernes se emitió un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”. En esta oportunidad, los invitados al estelar de CHV fueron Yazmín Valdés, Ricardo Fernández, Emilia Daiber, Agustín Pastorino, Arturo Guerrero y Gala Caldirola.

Y fueron precisamente estos dos últimos quienes más dieron de qué hablar en redes sociales. ¿La razón? una polémica discusión.

Todo partió cuando Julián Elfenbein abordó una conversación que derivó en la libertad de las personas LGBT para demostrar su afecto en la vía pública.

“Hablan de la libertad de la juventud, pero en Recoleta yo no le puedo decir a usted ‘qué lindos pechos tiene o qué linda se ve’. Porque me pasan un parte de 48 lucas”, sostuvo al respecto el vocero de la Vega Central .

No obstante, sus dichos indignaron a Gala Caldirola, quien no dudó en responder. “Pero no tiene nada que ver invadir el espacio de una persona. Tú estás hablando de algo que debe tener el consentimiento de ambos. No puede ser que tú vayas pasando y una persona te diga algo. Tú y nadie tiene el derecho de intimidar“, expresó la ex chica reality.

“Hay caseras que me dicen ‘por qué no me tira un piropo’ y yo les digo que está prohibido. En La Vega tengo muchas caseras de diferentes niveles sociales y hoy se revelan porque no les tiran piropos. Hay algunas que no les gusta y está bien, pero hoy no está esa libertad de la chispa de reconocer la virtud de la mujer, no se le puede reconocer”, contestó Guerrero.

Pero esta discusión no quedó ahí. “Me suena tan machista lo que dices. Hay mujeres que les puede no apetecer que un extraño, de la nada, te diga algo sobre tu belleza cuando vas caminando. Lo encuentro invasivo. El piropo siempre va relacionado a algo sexual. No lo encuentro agradable”, le explicó Caldirola al portavoz.

Agregando que "si quiero conocer a una persona, me acerco y pregunto el nombre. Saludo. Pero no me acerco para decirle a alguien si es guapa o fea. Si después de conocerlo y le di el permiso o la oportunidad me puedes decir que me veo linda, pero que alguien, de la nada, se acerque para juzgarte por tu físico, lo encuentro superficial“.

Pero aquellas palabras no fueron suficientes para Guerrero, quien seguía discutiendo su punto de vista.

“Es legítimo también que te digan ‘métete el piropo por el orto”, bromeó Fernandez para distender la situación, dando por acabado el incómodo momento.

