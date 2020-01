“Star Wars: The Rise of Skywalker”: este recordado personaje murió en la película y nadie lo notó

La autora de la novela edición extendida de “Star Wars: The Rise of Skywalker” Rae Carson, confirmó la muerte de uno de los personajes más recordados por los fans de las películas originales de la franquicia. Se trata de Nien Nunb, el copiloto de la especie Sullustan. El mismo que asistió a Lando Calrissian en la Batalla de Endor, cuando destruyeron la Segunda Estrella de la Muerte.

La audiencia conoció por primera vez a Nien Nunb en 1983 durante “Star Wars: Return of the Jedi”. Cuando él era el co-piloto del Halcón Milenario. Este personaje retornó a la franquicia en la nueva trilogía como parte de la Resistencia. Y a pesar de que los fans se alegraron de su regreso, tuvo muy poco tiempo en pantalla.

En “Star Wars: The Rise of Skywalker”, Nunb se ve como está volando una nave llamada Tantive IV en la Batalla de Exegol. Lastimosamente, esa nave junto a otras muchas sucumbieron ante el poder del Emperador Palpatine y los rayos de Fuerza que lanzaba.

No obstante, muchas de estas muertes no se mostraron. Incluyendo la de Nunb. Por lo que sus seguidores pensaron que todavía podía estar vivo. Incluso el actor Bryan Young que tomó el papel de interpretar a este personaje en la película no sabía nada hasta que se publicó la novela de Rae Carson.

En una interacción que tuvo con la autora en Twitter, Young confirmó finalmente la muerte de Nunb por si había algún otro fan que mantenía la esperanza de verlo con vida en el futuro. Si alguien sabía si esto era verdad era la autora de la novelización de “The Rise of Skywalker”. Y ella respondió con un respectivo “RIP Nien”.

En comentarios posteriores el actor comentó que estaba preocupado. Y es que no estaba seguro de la muerte de su personaje. Pero Carson rápidamente respondió que estaba bastante claro en la película; si es que veías con cuidado, Nien si falleció en ese gran ataque del Emperador Palpatine.

Al igual que su anterior novela de “The Last Jedi”, el libro de Carson incluye contenido inédito que nunca antes se había visto en la película. Tal como lo fue la de-construcción de Luke Skywalker; el funeral de Han Solo, o la conexión de la Fuerza con Rey y Kylo Ren.

La muerte de Nunb se parece mucho a lo que sucedió en el 2017 con el Almirante Ackbar. El famoso alienígena que dijo la frase “It’s a trap” murió fuera de cámara. Para luego ser recompensado con una muerte honorable en la forma de un cómic. Allí, se pueden observar las últimas palabras de Ackbar a la vez que se revela cómo murió exactamente.

Si bien Nunb es un personaje menos popular que Ackbar, el hecho que ambos personajes hayan sido “asesinados” fuera de cámara ha hecho a los fans enojar por la falta de seriedad que tiene la franquicia con sus propios personajes.

*Con información de Publimetro Perú

