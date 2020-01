Vicho y Las Gaviotas no paran: la banda de cumbia ranchera de "Gemelas" anunció gira de verano y gran show en Monticello

View this post on Instagram

Gran Arena Monticello/ Nos vemos el 23 de febrero para lanzar oficialmente nuestro disco físico y cantarles a todxs ustedes😁 Tendremos tantas sorpresas ese día que realmente no se lo pueden perder. Entradas desde sólo $6.000, asegura la tuya en topticket.cl 👈🏽🤩 ✅Show para todas las edades / sorteo de meet and greet/ venta de merch oficial y discos a precio rebajado