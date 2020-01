Seguirá los pasos de Adele y Sam Smith: Billie Eilish interpretará la canción oficial de la nueva James Bond

Billie Eilish será la encargada de escribir e interpretar la canción oficial de la nueva película de James Bond, titulada "Sin tiempo para morir".

La cantante será además la más joven en hacerlo, con 18 años, y compondrá el tema junto a su hermano Finneas O'Connell.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg

— James Bond (@007) January 14, 2020