Patricia Maldonado, Parte 2: “No logro entender qué pasó con Karol Lucero”

Dentro de la conversación que Patricia Maldonado sostuvo con Publimetro, se refirió también a varios rostros de la televisión local, partiendo por Karol Lucero, que fue su compañero de panel en "Mucho gusto" y que también salió de pantalla post estallido social. Maldonado asegura que ya conocía la noticia con anticipación “Yo en mayo sabía que Karol se iba del canal. En mayo el me dijo que se iba porque quería recorrer el mundo, sabíamos que no iba a renovar. Solo que en octubre el canal no lo retuvo”, asegura defendiendo al rostro que se convirtió en uno de los rostros más vapuleados durante las manifestaciones “Es muy inteligente, bondadoso, cosa muy poco común en este ambiente y eso no se le reconoce. No logro entender que pasó con el, no sé qué dijo que molestó tanto”, afirma.

En ese sentido, la cantante también se refiere más en extenso a las figuras de los matinales durante este período “hay personas que estaban en una burbuja, en los matinales siempre han estado dispuestos a la información. Y que es bueno que les saquen la máscara, aunque digan que son generosos y aunque digan que quieren dar el sueldo. Eso es una mentira”, afirmó detallando que “excepto Julio César Rodríguez es un hombre muy preparado intelectualmente, que sabe como enfrentar a cualquier político, tiene la pregunta precisa. Él es el ganador de todo esto”.

Por otra parte, si bien confesó que con su amiga Raquel Argandoña “tomaron caminos diferentes”, explica también que la dejó fuera de su nuevo café concert porque “llegó el momento que dije hasta aquí llegamos, quiero poner otra gente, quiero intentarlo más sola. Aunque cuenta que fue precisamente gracias al trabajo que hicieron en los espectáculos anteriores, fue ella quien mostró una faceta desconocida de Argandoña “Yo le propuse a la Argandoña y ella no quería, porque ella me decía que nunca había actuado en vivo. La gente no conocía a la Raquel que yo presenté: divertida, simpática, lúdica. Eso lo logré yo”.

Y, con respecto a su nuevo show “Las viejas julias” dice que no le tiene miedo a las posibles funas “Ya pasó y nos sirvió porque vendimos más fechas. No tengo miedo. Pero tampoco me expongo, yo voy a lugares cerrados”, dice detallando que “no me hacen daño, me dan la posibilidad de que la gente me vaya a ver. Es tan primitivo, no entiendo como la gente pierde el tiempo en ´webadas´”, asegura detallando que “si me funas a mi, perjudicas a muchas familias de la gente que trabaja conmigo tras el escenario y que los dejas sin pega”.

De hecho, sobre el contenido de su espectáculo adelanta que “todos mis cafés concert tienen mucho que ver con la parte social, yo no tengo que hacer muchos cambios”, y se refiere al estallido social de octubre pasado “yo sé que todo lo que está pasando es legítimo, solo que no me gusta la forma, yo no necesito quemar un supermercado, una bomba de bencina, ni quemar la pyme de una persona, no tengo derecho a hacer eso. Si tengo derecho a reclamar y a poner mis puntos de vista como corresponde”.

Además comenta su situación con respecto a la jubilación “yo me jubilé hace poco, gano 120 mil pesos y he trabajado 50 años, pero eso no me da derecho a andar por la vida insultando a la gente y gritándole”. Incluso es enfática al asegurar “yo toco la parte política para los dos lados, todo el mundo sabe lo que yo pienso, no tengo que estarlo repitiendo. Yo le pego a los dos lados, porque son tal para cual, no hay ninguna diferencia entre la izquierda y la derecha, son iguales”