"Me salieron bastante felices ah": Gala Caldirola y Mauricio Isla sacan risas con inéditas fotografías de su matrimonio

A casi dos semanas de su matrimonio, Gala Caldirola y Mauricio Isla siguen acaparando miradas con las fotografías del momento. La española ha sido quien más ha compartido registros sobre el gran día, acompañándolos con algunos pormenores de la instancia.

Sin embargo, una de sus últimas publicaciones ha provocado risas entre los usuarios de redes sociales, y es que los novios aparecen completamente desinhibidos festejando junto a los invitados. "Nos amamos con locura!!!", escribió la modelo junto a tres capturas.

Estas fueron tomadas a altas horas de la noche, justo cuando los tragos comenzaron a surtir efecto y los ánimos se encontraban encendidos. Así, al menos, lo percibieron los seguidores de la modelo, quienes bromearon sobre sus aspectos con hilarantes comentarios.

"La última foto es perfecta, irradian felicidad", "Tomaron poquito", y "Qué lindoooo. Al huaso le entró agua al bote jajajajja", señalaron algunas personas. No obstante, hubo un mensaje en particular que llamó la atención de todos, puesto que hizo alusión a la recordada frase que utilizó Mauricio Isla cuando estaba conquistando a Gala Caldirola. "Me salieron bastante felices ah!", dijo un usuario, sacando risas en la plataforma.

También hubo quienes repararon en lo "contento" que lucía el futbolista. "Al huaso se le nota lo chicha jajajajja", dijo una seguidora de la modelo, mientras que otro comentó: "Tremendo jajajaj".