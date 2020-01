Joaquín Méndez no sabe por qué no ha tenido pareja tras terminar con Camila Recabarren

Camila Recabarren fue la última polola que tuvo el argentino Joaquín Méndez. Era una pareja querida y son cercanos aún, pero después de ese quiebre, el joven no ha vuelto a tener una nueva pareja.

De acuerdo a lo que recoge Glamorama, en la sección de "los niños preguntan" en el matinal de Mega "Mucho Gusto", le preguntaron “¿por qué no tienes polola?”.

“Estoy buscando. ¿Sabes lo que me pasa? Que estoy buscando el amor perfecto y cuando trata uno de buscar el amor perfecto, le encuentra muchos defectos a las personas. Entonces, va más con una búsqueda interna mía de decir ‘para, deja pasar…’ Mi última polola fue Camila (Recabarren), hace un año y medio o dos años” , dijo.

Esta fue la respuesta del argentino de 29 años, quien terminó con la modelo en mayo de 2017 y que ahora hizo pública su preferencia sexual por las mujeres.

"Estoy muy exigente y no dejo pasar. Capaz que he conocido a una persona, que he conocido obviamente en dos años, pero como que no aguanto cosas. No sé qué me pasa la verdad", dijo.