Luis Jara y su delicado estado de salud: “Fue un susto grande”

Luis Jara, que fue dado de alta hoy conversó con Publimetro sobre el delicado episodio que vivió, tras ser sometido de urgencia a una cirugía por una hemorragia que lo tuvo al borde de una trombosis "yo tengo mucha tolerancia al dolor y no me preocupé de mi lesión y el dolor", comenta junto con detallar que "pero tres médicos diferentes coincidieron en que tenía que ir de urgencia a la clínica y por suerte así lo hice, porque el riesgo de una trombosis era altísimo".

El conductor de"Mucho Gusto" explica cómo ocurrió su problema de salud “me lesioné haciendo ejercicio en Miami, no le hice mucho caso al dolor y me hice sesiones de kinesiología. Pero tengo un umbral del dolor súper alto, por lo no le di importancia”, relata detallando que “este fin de semana estaba en Rapel y se me formó una dureza en el gemelo que se fue convirtiendo en un bulto del porte de una pelota”. Fue por esto, que el rostro de Mega decidió contactar a su médico vía Whatsapp y este le recomendó que se fuera a urgencias. Así ocurrió y Jara fue intervenido a las 4 de la madrugada del lunes. “La hemorragia era tan intensa que se tomó la decisión en el momento justo”, detalla junto con contar que “fue un susto grande”. De hecho, su esposa que se encontraba de viaje tuvo que volver de urgencia y solo logró ayer a acompañarlo “yo soy valiente y estuve bien acompañado y recibiendo mucho cariño de la gente”, afirma.

El cantante fue dado de alta hoy y permanecerá con licencia por 15 días, mientras se recupera y se somete a sesiones para retomar la movilidad de pierna. Según explica, espera volver la última semana de enero al matinal de Mega, porque en febrero se tomará vacaciones “quiero estar en el programa un par de días”, asegura.

Para Jara es importante recuperarse pronto, ya que en febrero tiene planificada una gira por el país que parte el próximo 8 de febrero con un concierto en Arena Monticello, el 14 de febrero en Enjoy Viña del Mar, el 15 en Enjoy Pucón, el 16 de ese mismo mes en Enjoy Chiloé. Seguido por el 28 de febrero en el Casino de Calama. Mientras que en marzo, tiene agendados show en Enjoy Santiago el 7 de marzo yel 14 en el Casino de Colchagua.