¿Apu morirá? Hank Azaria dejará de interpretar la voz del personaje en "Los Simpson"

La popular serie de Los Simpsons ya lleva más de 30 años al aire sorteando una serie de obstáculos. Pero, quizás, uno de los personajes que más conflictos ha protagonizado; ha sido el dueño del Kwik-E-Mart, Apu Nahasapeemapetilon. En el año 2017, salió el documental ''El problema con Apu'', que criticaba los fuertes estereotipos que aparecen en la serie, los cuales la comunidad India los considera ofensivos.

Por otro lado, hace algunos meses se especuló de que podría salir el personaje del aire, a raíz de su muerte. Lo cierto es que aún no se ha confirmado, pero lo que si es efectivo es que Hank Azaria ya no prestaría su voz para darle vida a este personaje. “Todo lo que sabemos es que ya no haré más la voz, a menos de que exista una forma de hacer una transición o algo”, dijo Azaria en una presentación ante la Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos.

Si bien el actor no seguirá interpretando la voz de Apu, Azaria no dejará de ser parte de Los Simpsons, ya que es el responsable de ponerle voz a otros personajes de la serie, como: Moe, el jefe Gorgory, el tipo de las historietas, Carl, el Super Intendente Chalmers y Nick Riviera.