El gran dolor de Vale Ortega: Contó cómo fue la dura separación de sus padres en televisión

Poco se conocía sobre la dinámica familiar de Vale Ortega. Y es que la conductora de televisión siempre ha mantenido reserva sobre su vida privada, pero desde que el programa de CHV “Podemos Hablar” le da la oportunidad a rostros y famosos de confesar sus más íntimos secretos, todos han podido tener un momento de catarsis como Ortega.

La periodista fue consultada por la separación de sus padres y empezó a relatar los hechos, profundamente afectada:“La separación de mis papás fue súper dura, ellos ya estaban separados de hecho pero vivían bajo el mismo techo. Tenía 9 años y con mi hermana mayor nos encerramos en el closet y veíamos todo lo que pasaba. Fue súper duro… Esto fue terrible, me da lata acordarme. Mi mamá tenía mucho miedo de mi papá y ella tenía planeado escaparse de la casa. Y nos fuimos a esta casa nueva pero mi papá nos encontró. Él me dijo ‘súbete que nos vamos’, pero nos escondimos en la casa y más peleas, más gritos… En eso llegaron los Carabineros y nos dijeron que teníamos que solucionar este problema ahora”.

Valeria Ortega señaló que los Carabineros le pidieron a sus padres que solucionarán el conflicto en ese momento, sino tendrían que resolverlo en un juzgado familiar, por lo que le preguntaron a los menores (Ortega y sus hermanas) con quién querían quedarse. “Mi papá me sentó en una silla, me rodeó y me dijo que si me quedaba con mi mamá no me iba a ver nunca más, yo me quedé con mi mamá y él se quedó con mi hermana chica. Así fue como nos separamos”.

Revisa el momento aquí