Movimiento Original volvió a las pistas: el trío chileno estrenó nueva canción en la antesala de su show de aniversario

"Hace rato que no hacíamos un tema así", saca la cuenta DJ Acres al hablar de "Only you", la canción que este viernes puso a sonar nuevamente a Movimiento Original, y que ya escala posiciones en las principales plataformas digitales.

Y es que el trío apostó por un tema romántico para abrir el año 2020. Con una letra que escribieron en Valle del Elqui durante el último eclipse, que habla de amor con una musicalidad que no se aparta de los códigos que han hecho único al grupo.

"Tiene ritmos más afro, más dancehall. Un poco más bailables. Y gracias a eso empezamos a imaginarnos el video. Ssiempre se nos vino a la cabeza una pareja bailando", cuenta Dj Acres.

Fue así como llegaron a Monstarz Crew, un reconocido conjunto de street dance que impone su arte en el clip estrenado este mediodía, y que fue grabado en el Teatro Novedades con la colaboración de los propios fans del grupo que completan Aerstame y Stailok.

"Pedimos la colaboración de la gente. Y una vez más volvieron a apañarnos, lo que agradecemos de corazón", agrega Acres.

El estreno de "Only you" antecede a la celebración de los 13 años de Movimiento Original. Cita que originalmente estaba fechada para diciembre de 2019 en Matucana 100.

Tras ello, la nueva cita fue programada para el 14 de marzo a causa de las circunstancias que desde el 18 de octubre vive nuestro país.

"Nosotros no podíamos estar ajenos y hacer como que nada había pasado, porque es imposible. Estamos todos en la misma causa, la misma lucha, así es que decidimos bajar el show, para estar con el pueblo que se manifestaba. Por eso cambiamos la fecha, y ahora llegaremos con esta canción nueva, pero también con otro rumbo", afirma Acres.

Las entradas para el show de Matucana 100 se encuentran en venta a través de Ticketplus, plataforma que ya agotó las dos preventas disponibles, y donde se pueden los adquirir boletos generales por $12.700 (incluye cargo por servicio).

