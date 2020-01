"Muchos llamaban para pedir favores": Roberto Van Cauwelaert barrió con famosos que celebraron el fin de "Intrusos"

El 30 de diciembre se emitió el último capítulo de "Intrusos" en La Red. El programa se tomó un receso debido a la necesidad de la señal de ajustarse a contenidos más noticiosos, producto del estallido social que se produjo el 18 de octubre en el país. En su última transmisión, aparecieron rostros emblemáticos del espacio, entre ellos Julia Vial y Roberto Van Cauwelaert.

Este último, tuvo palabras de despedida para sus compañeros. Con quienes compartió hasta su salida en marzo del 2019. Pero a casi un mes del término del programa, el actual encargado del backstage en "Rojo", volvió a referirse al tema. Arremetiendo contra quienes se alegraron de la decisión.

En entrevista con Fotech, el periodista se refirió a su cambio y aseguró que fue positivo para su carrera. "Pude mostrar otra faceta y profesionalmente me han dado hartas oportunidades en TVN. Siento que he crecido harto. Eso es gracias a la confianza que me han dado los jefes fuera de cámara. Y también el tener una onda súper especial con Álvaro Escobar y Jaime Davagnino", dijo.

"Se ha armado algo potente entre los tres, una química muy bonita dentro del programa. En especial Álvaro siempre me da un consejo y me ayuda. Ha sido fundamental en el crecimiento que he tenido dentro de 'Rojo'", agregó. Posteriormente, Roberto Van Cauwelaert habló sobre sus sensaciones sobre el término de "Intrusos", reconociendo que no le gusta que se acaben los programas.

"Me llamó la atención que muchos famosos se alegraban con el fin 'Intrusos' porque no les gustaba la temática, pero ahí queda en evidencia el egoísmo en muchas aristas, olvidando que detrás de eso hay familias y personas que trabajan detrás. Yo siempre lo encontré un programa divertido. Justamente decían que era el único programa de farándula que quedaba, pero hoy en día en los matinales también se hace farándula", señaló. En este contexto, reveló que algunos famosos llamaban al espacio pidiendo ayuda cuando estaban mal.

"La televisión también se tiene que ir reinventando. Hubo un estallido social importante del cual uno tiene que poner atención y ver las preocupaciones de la gente, que quizás hoy día son otras. A mí me dolió mucho por mis compañeros, varios que están detrás de la pantalla también son mis amigos, pero en especial me dolió mucho ver a famosos que festinaron con este término, sabiendo que muchos de ellos llamaban al programa para pedir favores cuando no estaban bien. Igual, le deseo todo el éxito del mundo a los chiquillos en sus nuevos proyectos", indicó.

