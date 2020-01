Fran García-Huidobro recibió una visita muy extraña mientras estaba hospitalizada: "Venía gritando y llorando"

Este lunes, Fran García-Huidobro reapareció en televisión tras pasar 23 días internada en la Clínica Alemana, debido a una insuficiencia renal que se complicó por una bacteria. La animadora retomó la conducción de Sigamos de Largo, y fue entrevistada por su compañero de pantalla, Sergio Lagos.

En el esperado capítulo, habló sobre cómo enfrentó el complejo momento y los instantes en que pensó que podía morir. También se refirió a su estado de salud actual y los cuidados que debe tener en adelante, puesto que quedó con anemia y tiene un cálculo renal que debe ser extraído mediante una operación.

Además, contó una extraña experiencia que vivió mientras se encontraba internada en la Unidad de Cuidados Intermedios de la Clínica Alemana, y que incluso provocó que la cambiaran de habitación por seguridad. "Yo estaba en la pieza, pero creo que estaba en el sillón, y estaba mi hermana, y entra un tipo a la pieza. Yo dije 'no puedo estar tan loca, yo no lo conozco'. Y entra muy rápido, lo que es muy raro porque en la UCI no se puede llegar y entrar, tienes que decir a qué paciente vas a ver, si estás en la lista o no", partió diciendo.

Canal 13

"Mi hermana reacciona, se para y lo frena. Él venía gritando ‘Fran’, llorando y ahí entraron unos guardias y lo sacaron. Ahí yo le dije a mi hermana 'anda a hablar con él'. Me dio pena, porque imagínate cuánto tiempo tuvo que haber estado ahí tratando de colarse", agregó.

Luego, Fran García-Huidobro explicó que su hermana fue a conversar con el sujeto, y que este le indicó que era un fanático que quería verla y saber si estaba sana. "Me dejó un regalo. Me dejó una cadena y una carta, y ahí tuvieron que cambiarme de pieza al lado de donde estaba el centro de las enfermeras y los doctores. Porque lo otro era ponerme un guardia y yo encontré que era demasiado Arturo Vidal", cerró.