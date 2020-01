Polera de Jennifer López le vale simpático saludo de Barbra Streisand

Un singular saludo recibió la actriz boricua, Jennifer López, através de las redes sociales: y es que una polera especial, le valió un saludo de la mítica cantante Barbra Streisand.

"¡Amo esto. Hola @jlo. es agradable verte vistiendo mi cara!" expresó la legendaria cantante y actriz, ante la fotografía impresa en la polera, correspondiente a la cinta "Hello Dolly".

Este fue el simpático saludo, con su correspondiente fotografía:

Love this! Hi @jlo — nice to see you wearing my face! 😜💛 @coach / Stuart Vevers. pic.twitter.com/1muyfyee7p

— Barbra Streisand (@BarbraStreisand) January 21, 2020