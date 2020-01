Nicole Pérez relata sus últimas horas antes de dar a luz: "No estaba preparada para tan pronto"

El momento se acercaba lentamente, y por fin llegó. La ex chica Mekano Nicole Pérez se encuentra a punto de dar a luz, lo que ha demostrado con una serie de publicaciones en redes sociales, en las que ha relatado los momentos previos al parto.

Según indicó, las contracciones comenzaron la tarde del martes, por lo que se trasladó inmediatamente a la clínica en compañía de sus dos hijos: Andrés e Isidora. "Voy a la clínica, estoy con un poco de nervios porque el Rafita ya va a nacer. Hoy día se me adelantó, tengo 37 semanas con dos días", contó en una historia de Instagram.

Más tarde, Nicole Pérez compartió nuevos detalles desde la sala pre parto, indicando que se encontraba con contracciones. "Yo creo que como a las 00:00 más o menos, esté nacido (su hijo)", señaló. Además, publicó una fotografía en su perfil, evidenciando las largas horas de espera que ha vivido ante la llegada de su bebé.

"Ya comenzaron las contracciones fuertes… No estaba preparada para tan pronto, pero no es a mi tiempo si no que al de Dios! Aquí estamos esperando la llegada de nuestro Rafita", puso junto al registro, que recibió innumerables muestras de apoyo.

"Que salga todo bien", "Es un momento doloroso, pero único. Saludos y bendiciones", y "Linda! Bendiciones para ambos", fueron parte de los mensajes que se leyeron en la plataforma.