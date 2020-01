"¿No cree que es más sinvergüenza que alguien como Julio César Rodríguez gane $25 ó $30 millones?”: Pastor enfurece a Monserrat Álvarez

Otro tenso momento se vivió en el matinal "Contigo en la mañana de CHV", esta vez por la visita del Pastor evangélico Marcos Morales, quien sin problemas defendió la administración que el Obispo Durán hace del diezmo que recibe su iglesia de los feligreses. Sin embargo, la discusión fue escalando y terminó con la conductora del espacio, Monserrat Alvarez increpando al pasto "¿Me deja terminar?", le señaló la periodista a lo que la insistencia del pastor le obligó a subir el tono "sabe lo que pasa, si no me deja hablar, realmente le dejo el programa para usted solo", le recriminó. A lo que el pastor respondió "bueno me pueden echar como echaron en otro programa", aludiendo al episodio vivido entre Tonka Tomicic y Hermógenes Perez de Arce.

Otro de las frases para el bronce que lanzó Morales y provocaron el enojo del panel fue una que hizo referencia al sueldo de los animadores "¿No cree que es más sinvergüenza que alguien como Julio César Rodríguez gane 25 o 30 millones de pesos?", dijo sin tapujos.

La intervención del representante de la Iglesia evangélica, estuvo llena de declaraciones que no pasaron inadvertidas: