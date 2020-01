View this post on Instagram

Last part of @greenpeace mission #poletopole is Antarctica. I am part of the adventure as an observer and spoken person. What I see is fascinating and deeply moving. I will be posting here all the beauty and interesting things I witness. if you want to know more about the purpose of the mission there is a link in my bio it is in French though but I will be posting a international link tomorrow. L’Antarctique est la dernière phase de la mission #poletopole menée par @greenpeace depuis un an. Je fais partie du voyage en tant que témoin et ambassadrice. Ce que j’observe est fascinant et profondément remuant. Je vais poster ici la beauté et les choses intéressantes que j’y vis. Si vous voulez en apprendre plus sur la mission un lien est dans ma bio. @greenpeace @greenpeace_france #ProtectTheOceans #PoletoPole #ArcticSunrise #Greenpeace