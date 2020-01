Mon Laferte sin piedad contra Plácido Domingo: “No volvería a cantar con él después de saber lo que pasó”

Mon Laferte se refirió al denunciado tenor Plácido Domingo. En entrevista con EFE, la reciente ganadora del Latin Grammy disparó sin piedad en contra del español.

Y es que en 2018 la chilena aceptó una invitación para cantar con el músico. No obstante, la voz de "Plata ta ta" declaró que de ocurrir nuevamente, rechazaría la oferta.

Recordemos que durante el segundo semestre del año pasado, una veintena de cantantes acusó al tenor por acoso sexual. Acusaciones que Domingo negó asegurando que "nunca" se comportó "del modo acosador, agresivo y vulgar" con el que fue apuntado. Indicando que sólo fue "galante" en los "límites de la caballerosidad".

Aumentan las denuncias: otras once mujeres acusan de acoso sexual a Plácido Domingo "¿Qué mujer va a querer que él le toque los senos? Y dolió. Y después de eso yo tenía que subir al escenario y actuar como si estuviera enamorada de él", relató una de las denunciantes.

Tras este "Me Too" en el mundo de la ópera, varias presentaciones del tenor fueron canceladas en Estadios Unidos. Posteriormente decidió renunciar a la dirección de la Ópera de Los Ángeles.

Por su parte, Laferte se refirió en forma optimista al avance en materia de derechos para las mujeres. “El mundo está cambiando, viviendo una revolución bellísima, una revolución grande. Estamos empezando a ser conscientes de la desigualdad en los espacios culturales. Antes no se cuestionaba que sólo un 30% del mercado de la música fuese femenino. Y hasta hace no mucho de repente me decían que no podía tocar en un festival porque ya había una mujer en el cartel”, señaló.

“Conocí a un hombre bello, respetuoso, amable, talentoso. Y me quedo con esa imagen. Pero hoy no volvería a cantar con él después de saber lo que pasó. Es difícil”, sentenció la intérprete de “Tu falta de querer”.

“No estoy enterada al cien por cien y no quisiera mentir. Soy ignorante del tema al completo, pero le daría mi voto de confianza a las mujeres, simplemente porque históricamente siempre se le ha creído más a los hombres”, agregó Laferte.

Sigue leyendo