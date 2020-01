Didáctico y terrorífico: ''Plague Inc", el juego más descargado luego del brote de coronavirus

Este juego fue lanzado en mayo del 2012, por la compañía Ndemic Creations, y ha sido un éxito en descargas estas últimas semanas, aunque suene irónico, a raíz del coronavirus que azota China.

Esta aplicación te permite manipular y evolucionar un virus de tal forma, que pueda hacerse inmune e, incluso, generar síntomas comunes. Ello ayuda a que el virus se propague con más facilidad. El miedo por el coronavirus, que actualmente tiene cifras de más de 800 contagiados y 26 muertos según cifras oficiales; ha hecho que las descargas del juego se hayan triplicado.

Muchos jugadores a lo largo el mundo han decidido jugar con el fin de intentar predecir el compartimiento del actual virus en el planeta. Mientras que otros, sólo intentan recrear lo que está pasando, de manera exacta.

A pesar de lo trágico de la noticia, la empresa responsable del juego se toma muy en serio el problema que está causando el coronavirus. Por ello, a través de sus distintas plataformas; han decidido subir información sobre los síntomas del virus, así cómo combatirlo, e incluso compartir la información oficial que ha subido el OMS (Organización Mundial de la Salud)

— Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) January 22, 2020