Adiós a "Toco Toco": Puma Rodríguez apadrinó a Luis Pedraza y lo "bautizó" en Festival de Las Condes

¡Qué noche la de anoche! Aún tiemblo de la emoción. Sin duda, un momento que quedará para siempre en mi memoria. GRACIAS padrino @elpumaoficial gracias maestro. Se viene lo mejor de PEDRAZA🙌✌️ #pedraza #music #musicaromantica #chileno #FreeTime #freetimechile #santiagodechile #elpumarodriguez #festivallascondes #padrino #luispedraza #festival #shows #conciertos #cantautor #FreeTime