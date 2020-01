Hermano de María Teresa Matus aprueba la relación de su hermana con Daniel Valenzuela

La incipiente relación entre María Teresa Matus y Daniel Valenzuela iría viento en popa. Esto, luego de que ambos subieran una foto a sus Instagram Stories donde ella le daba a él un beso en la mejilla, mientras ambos están celebrando en una fiesta en Barcelona.

Ninguno de los dos ha querido referirse al tema, pero quien sí lo hizo fue el hermano de la ex esposa de Arturo Vidal, Felipe Matus, quien en entrevista con el diario La Cuarta señaló que "son amigos, para que te voy a decir otra cosa. Yo estoy feliz de que lo estén pasando la raja. Los conozco, se están conociendo y buena onda. Igual el flaco se está metiendo ahí, está jugueteando, pero bien si los dos están solteros".

Felipe Matus es amigo de Valenzuela desde hace mucho tiempo, pero el conductor de radio y televisión habría conocido a Matus en otras cirscuntancias,“Al Daniel lo conozco cuando empecé a cortar el pelo, él venía para mi local y, desde ahí, se formó una buena onda, una amistad. En eventos y otras cosas conoció también a la flaca (Matus)”.

Además, confesó que el ex "Palomo" desde siempre le dijo que encontraba "linda" a su hermana. "Si pasara algo entre los dos yo estaría feliz, me encantaría, porque yo conozco al Daniel y ella también. A mí me gustaría que Marité rehiciera su vida, se merece lo mejor. Sea o no sea el Dani yo estoy para cuidarla y aconsejarla en lo que más pueda", concluyó.