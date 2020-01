Ingrid Parra dejó "Morandé con Compañía" y encontró trabajo en team de verano

La decisión de que ya no seguiría en "Morandé con Compañía" la tomó por sorpresa. Y es que Ingrid Parra se enteró el pasado viernes de que su contrato con la productora Kike 21 se terminó y no le dio tiempo para despedirse de sus compañeros de trabajo ni del público.

En entrevista con LUN, la actriz señaló que "me dio un poco de lata. Le dije a la Ina (productora de MCC) que me hubiera gustado saberlo antes para despedirme de mis compañeros, de la gente de iluminación, vestuarios, camarógrafos y quizás del público".

Es por eso que Parra utilizó sus redes sociales para despedirse de sus seguidores y del programa, donde estuvo trabajando por tres años.

“Muchos me preguntaron por qué me voy y la respuesta es “no sé”. No tomó yo la decisión, pero sé que en este medio televisivo encontraré otro pequeño espacio para mi loco mundo”, escribió en Instagram.

A pesar de su partida, Ingrid Parra se encuentra tranquila ya que está trabajando en un team de verano para una marca de café, recorriendo gran parte del sur. La actriz comenta que la experiencia es genial "el team es totalmente diverso. Me he sacado muchísimas fotos, la gente es demasiado cariñosa, todos me conocían como la ‘Pekita del Morandé'”.