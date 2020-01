Premios Goya: "Dolor y Gloria" fue la gran ganadora con siete galardones

“Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar fue la absoluta triunfadora de los Premios Goya este sábado al alzarse con siete galardones que incluyeron mejor película, mejor director y mejor actor protagonista, para Antonio Banderas.

La obra más personal de Almodóvar le mereció, además, el premio al mejor guión original, así como honores a la mejor actriz de reparto, Julieta Serrano, mejor música original para Alberto Iglesias y mejor montaje.

"Me di cuenta de que estaba escribiendo sobre mí mismo y del paso del tiempo. No sabía si iba a continuar porque no estaba seguro de querer exponerme hasta ese punto. Pero continué y ahora me alegro muchísimo", dijo Almodóvar al recoger el premio por su guión.

Banderas, nominado en cinco ocasiones previas pero hasta ahora sólo con un Goya honorífico, vio al fin reconocido su trabajo en un lugar muy especial: su ciudad natal, Málaga.

“Nunca he tenido la oportunidad de conocer a un cineasta en particular, pero a un artista en general, con la lealtad que tú le tienes a tu cine. Nunca, nunca jamás, te has traicionado por nada”, dijo el actor refiriéndose a Almodóvar, con quien mantiene una relación profesional de varias décadas. “No podía pasar de otra manera. Tenía que encontrarme contigo para llegar hasta aquí”.

Banderas, que antes de pasar por la alfombra roja añadió: “No solamente estoy vivo, sino que me siento vivo”, recordando que se cumplían justo tres años desde que sufrió un ataque cardiaco.

Almodóvar y Banderas competirán en dos semanas en los premios Oscar, donde “Dolor y gloria” está nominada a mejor largometraje internacional (categoría antes conocida como mejor película en lengua extranjera), y Banderas a mejor actor.