Catalina Bono reaparece en televisión y realizó íntima confesión sobre Julián Elfenbein

Catalina Bono, la primera ganadora de un reality en Chile gracias a su participación en Protagonistas de la Fama en 2003, regresó a las pantallas de la televisión de la mano de Pasapalabra.

En el capítulo emitido este domingo, la cantante apoyó al equipo de Lucas junto con el comediante Ernesto Belloni donde adivinó conceptos, cantó y realizó una íntima confesión sobre el animador del programa Julián Elfenbein.

Todo partió cuando Elfenbein comentó que "el año 2003 yo estaba enamorado de la Cata Bono, fue el primer reality…", pero el animador no pudo continuar hablando, ya que fue interrumpido por Bono.

“Espérate, tú no me puedes decir eso porque yo soy una mujer casada, pero yo estaba enamorada de ti cuando tú estabas haciendo tu programa…es verdad lo que te estoy diciendo".

Pero la confesión de amor no terminó ahí, porque Catalina Bono continuó diciendo “ahora lo puedo confesar, yo te miraba por la tele y me gustabas. Una de las cosas que me gustaba de Julián era su chispa, su humor, su agilidad mental, y si bien no lo conocía en persona, me imaginaba que era un hombre alto, su rostro…".

Tras el momento romántico, Julián se acercó a ella, le dio un beso en la mejilla y bailaron una canción romántica.