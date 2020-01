Womad vuelve con un estallido multicultural: revisa el cartel que encabezará la sexta versión del esperado festival

View this post on Instagram

¡Paciencia, que queda poco! . Durante los próximos días publicaremos el line up con los artistas y bandas que serán parte de una nueva edición del Festival del Mundo. . NO OLVIDES QUE LAS ENTRADAS YA ESTÁN A LA VENTA, las que puedes adquirir a través de www.womad.cl y www.eventrid.cl . ¡Nos vemos en #WomadChile!